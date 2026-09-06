"روما"يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على " أتالانتا"

روما في 6 سبتمبر / وام/ فاز روما على ضيفه أتالانتا بنتيجة 1/2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذا الفوز يتصدر روما الترتيب برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن حامل اللقب إنتر ميلان ، فيما تجمد رصيد "أتالاننا" عند ست نقاط في المركز السابع.

و في مباراة أخرى أقيمت السبت أيضا ، فاز "إنتر ميلان" على ضيفه "نابولي" بنتيجة 3-2 ، وانتزع بذلك نقاط المباراة الثلاث ، و في لقاء آخر

حقق "تورينو" فوزه الأول تحت قيادة المدرب ​الجديد إنياتسيو أباتي، بعد أن قلب تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه "فيورنتينا" ، ليضمن النقاط الثلاث .

-خلا-