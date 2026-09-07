الجواد "سدّاد" يحصد لقب جائزة "بادن الكبرى" بألمانيا

بادن – ألمانيا في 7 سبتمبر / وام / أحرز الجواد "سدّاد" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب سباق جائزة بادن الكبرى للفئة الأولى، والذي أقيم على مضمار "إيفز هايم" بمدينة بادن بادن الألمانية.

وحقق "سدّاد" اللقب بقيادة الفارس جاك ميتشيل وإشراف المدرب روجير فاريان بعد منافسة قوية مع نخبة الخيول الأوروبية في السباق لمسافة 2400 متر، مسجلا 2.27.66 دقيقة، متفوقا بفارق نصف طول عن "باراشوتيست".

ويعد فوز الجواد "سدّاد" هو الثالث في هذا السباق العالمي، بعد تتويجه في نسختي عامي 1992، و2001، كما أنه الأول للفارس جاك ميتشيل في سباقات الفئة الأولى.