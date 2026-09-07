ثوران بركان أناك كراكاتاو يوقف حركة الطيران في 8 مطارات بإندونيسيا

جاكرتا في 7 سبتمبر/ وام/ أدى ثوران بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا إلى تعليق الرحلات الجوية في ثمانية مطارات، ما أثر في أكثر من 1500 رحلة ونحو 170 ألف مسافر، بينما طالت تداعيات الرماد البركاني قطاعي التعليم والصيد.

وعلقت وزارة النقل الإندونيسية العمليات الجوية في مطار سوكارنو-هاتا الدولي بجاكرتا حتى نهاية يوم الأحد، عقب رصد الرماد البركاني، موضحة أن 964 رحلة تأثرت في المطار وحده.

ويواصل البركان، الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ثورانه منذ يوم الجمعة، فيما بلغ ارتفاع عمود الرماد 15 ألف متر في بعض المناطق.

وقررت سلطات لامبونج وجاكرتا اعتماد التعليم عن بُعد، ودعت السكان إلى ارتداء الكمامات والحد من الأنشطة في الأماكن المفتوحة.

وفي جاوة الشرقية، ثار جبل سيميرو مطلقاً عموداً من الرماد ارتفع كيلومتراً فوق قمته، ليرتفع بذلك عدد البراكين الإندونيسية الخاضعة لمستوى الإنذار الثالث إلى خمسة.