"جوجل" تضيف قدرات صوتية ذكية إلى 3 من تطبيقاتها

واشنطن في 7 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة جوجل إتاحة مزايا Gemini Live في تطبيقات Gmail وDocs وKeep بعد انتهاء فترة الاختبار التجريبي، لتوسيع نطاق التفاعل الصوتي مع مساعد الذكاء الاصطناعي.

وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين البحث في رسائل البريد الإلكتروني وطرح الأسئلة باللغة الطبيعية والحصول على إجابات تستند إلى محتوى الرسائل، مع إمكانية مقاطعة المحادثة وتغيير الموضوع، إلى جانب عرض نص الحوار وروابط المصادر.

وفي Google Docs، تساعد الميزة على تنظيم الأفكار وتحويلها إلى هيكل واضح للمستند عبر الأوامر الصوتية، بينما تحول في Google Keep كلام المستخدم إلى قوائم وملاحظات منظمة مع مراعاة السياق.

وتتوفر Gmail Live لمشتركي خطط Google AI Plus وPro وUltra على أندرويد وiOS، فيما تقتصر Docs Live على مشتركي Pro وUltra، وKeep Live حاليا على أجهزة أندرويد للمشتركين في الخطتين.