تراجع مؤشر الدولار و"بتكوين" فوق 80 ألف دولار

عواصم في 7 سبتمبر / وام / تراجع مؤشر الدولار اليوم الإثنين، بينما استقرت بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار، وسط أداء متباين للعملات الرئيسية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.07% إلى 99.09 نقطة، بالقرب من أدنى مستوى سجله مؤخرا عند 98.558 نقطة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1618 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3519 دولار. وصعد الين بأكثر من 0.2% إلى 155.88 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.7208 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.

واستقرت بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار، وسجلت في أحدث التعاملات 80145.95 دولار.