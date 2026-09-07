رئيس الدولة يبدأ يوم 9 سبتمبر "زيارة دولة " إلى ألمانيا

أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بعد غدٍ الأربعاء التاسع من شهر سبتمبر الجاري، "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا.

كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.