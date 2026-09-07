ألكاراز وشيلتون إلى ربع النهائي في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

نيويورك في 7 سبتمبر/ وام/ تواصلت منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات "الجراند سلام" الأربع للموسم، بإقامة مباريات الدور الرابع التي أسفرت عن تأهل عدد من أبرز المصنفين إلى الدور ربع النهائي، مع استمرار الحضور القوي للاعبين الأمريكيين في منافسات الرجال والسيدات.

ففي منافسات الرجال، واصل الإسباني كارلوس ألكاراز ، حامل اللقب، اليوم، مشواره بنجاح بعدما تغلب على الأمريكي تومي بول بثلاث مجموعات دون مقابل، ليبلغ الدور ربع النهائي ويواصل سعيه للاحتفاظ باللقب.

كما حجز الأمريكي بن شيلتون مقعده في الدور ذاته بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بثلاث مجموعات متتالية، ليضرب موعداً مع ألكاراز في واحدة من أبرز المواجهات المنتظرة بالبطولة، فيما عزز الأمريكي فرانسيس تيافو الحضور المحلي بتأهله إلى ربع النهائي إثر فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف، بطل نسخة 2021، بثلاث مجموعات دون رد، ليواجه مواطنه أليكس ميكلسن.

وفي منافسات السيدات، واصلت الأمريكية جيسيكا بيجولا نتائجها المميزة بعدما تجاوزت الرومانية سورانا كيرستيا بمجموعتين دون مقابل، لتبلغ الدور ربع النهائي، حيث ستلتقي مواطنتها إيما نافارو التي تأهلت بدورها عقب فوزها على الروسية آنا كالينسكايا، لتضمن الولايات المتحدة وجود إحدى لاعباتها في الدور نصف النهائي.

كما واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، مشوارها بثبات بعدما تخطت الأمريكية تايلور تاونسند، لتتأهل إلى ربع النهائي، حيث تنتظرها مواجهة أمام التشيكية ليندا نوسكوفا.

وتدخل البطولة مراحلها الحاسمة وسط منافسة قوية بين أبرز المصنفين، مع ترقب مواجهات ربع النهائي التي تحمل العديد من المواجهات المرتقبة، وفي مقدمتها لقاء ألكاراز وشيلتون في منافسات الرجال، والمواجهة الأمريكية بين بيجولا ونافارو في منافسات السيدات.