"سوسيداد" يهزم " إلتشي" في الدوري الإسباني

مدريد في 8 سبتمبر/وام/ فاز فريق "ريال سوسيداد " على مضيفه" إلتشي" 3-2، مساء الأثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

و بهذا الفوز رفع "سوسيداد" رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع ،فيما تجمد رصيد " إلتشي" عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

و ضمن منافسات الجولة الرابعة تعادل "سيلتا فيجو" مع مضيفه "خيتافي" 1-1- في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كوليسيوم الفونسو بيريز" .

ورفع "خيتافي" رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما أصبح رصيد "سيلتا فيجو" 3 نقاط في المركز السادس عشر.

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-خلا-