"هواوي" و"شاومي" تصعّدان المنافسة مع "أبل" بهواتف قابلة للطي

بكين في 8 سبتمبر /وام/ أطلقت شركتا "هواوي" و"شاومي"، يوم الاثنين، هواتف ذكية جديدة قابلة للطي، في وقت تحتدم فيه المنافسة بسوق الهواتف المحمولة في الصين، قبيل إطلاق "أبل" منتجاتها الجديدة هذا الأسبوع.

وكشفت "هواوي" عن هاتفها ثلاثي الطي "ميت إكس. تي 2"، الذي يتحول عند فتحه إلى شاشة بحجم جهاز لوحي، ويضم شريحة "كيرين 9050 برو"، إلى جانب آلية طي مُعاد تصميمها ومقاومة محسّنة للماء وشاشة تعزز الخصوصية. ويبدأ سعر الهاتف من 19999 يواناً (نحو 2980 دولاراً)، على أن تبدأ مبيعاته في 12 سبتمبر الجاري.

وفي فعالية منفصلة، كشفت " شاومي" عن هاتفها الذكي القابل للطي "شاومي 18 فولد"، الذي يبلغ وزنه 219 جراماً وسماكته 5.02 مليمتر عند فتحه، ويمكنه تشغيل ثلاثة تطبيقات معاً ، ويتراوح سعره بين 10999- 1540 دولاراً) و14999 يواناً ( 2100 دولار).

وذكر لي جون، الرئيس التنفيذي لشاومي، أن الهاتف يتفوق في بعض المواصفات على أجهزة أبل، مشيراً إلى أن معالج الذكاء الاصطناعي "إكس رينج أو3" الذي طورته الشركة يتفوق، بحسب قوله، على معالج "إيه 19 برو" من "أبل" في سرعة الاستجابة.

وتأتي هذه الإطلاقات قبل كشف أبل غداً عن أحدث هواتف آيفون، وسط توقعات بأن تعلن الشركة أيضاً عن هاتف قابل للطي. وتُعد هواوي حاليًا أبرز شركة تبيع هاتفاً ذكياً ثلاثي الطي.

-خلا-