تراجع أسعار الذهب و ارتفاع الفضة

نيويورك في 8 سبتمبر /وام/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بظل ترقب بيانات تضخم أمريكية مهمة بحثا عن مؤشرات إضافية حول ​آفاق السياسة النقدية.

وانخفض الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4412.73 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4458.70 دولار للأوقية، مع انخفاض أحجام التداول بسبب عطلة رسمية ‌في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.30 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1827.70 دولار بينما ​زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1389.26دولار.

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