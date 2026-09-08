سلطان عُمان والرئيس الرواندي يبحثان مجالات التعاون

مسقط في 8 سبتمبر /وام/ بحث صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، مع رئيس رواندا بول كاجامي ،يوم الاثنين ، مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين في قطاعات عدة بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها الجانبان في قصر "الحصن" بمدينة صلالة في محافظة ظفار حيث يقوم الرئيس الرواندي والوفد المرافق له بزيارة رسمية.

وأشارت إلى أنهما بحثا مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية واللوجستيات والمجال الصحي بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين.

-خلا-