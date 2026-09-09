مانشستر سيتي يستهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على بورتو

عواصم في 9 سبتمبر/ وام/ استهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز الليلة على بورتو البرتغالي 2-0 في ملعب الأخيرضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري .

بهذه النتيجة وضع مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في رصيده.

سجل ثنائية مانشستر سيتي لاعبه إيرلينج هالاند في الدقيقتين 47، و91.

كما فاز ريال مدريد الإسباني على إنتر الإيطالي 2-1، في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة ذاتها، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده.

وفاز أيضا دورتموند الألماني على فياريال الإسباني 3-2، وريال بيتس الإسباني على ليل الفرنسي بالنتيجة ذاتها.