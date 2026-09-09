"ميتا" تطلق وكيلا بالذكاء الاصطناعي ينفذ المهام دون تدخل بشري

نيويورك في 9 سبتمبر /وام/ أطلقت شركة «ميتا» وكيلاً للذكاء الاصطناعي يحمل اسم «ميوز»، يمكنه تنفيذ مهام نيابة عن المستخدمين، تشمل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحجز الرحلات وبيع السيارات، من دون تدخل بشري مباشر.

ويشكل «ميوز»، المعروف داخلياً باسم «هاتش»، محور خطة الرئيس التنفيذي مارك زكربيرج لتقديم ما وصفه بـ«الذكاء الشخصي الفائق» لمليارات المستخدمين.

ويتوافر الوكيل في مرحلته الأولى بالولايات المتحدة عبر تطبيق «ميوز» أو «واتساب»، على أن يُضاف قريباً إلى النظارات الذكية التابعة للشركة.

ويمكن للمستخدمين تحديد التطبيقات التي يُسمح للوكيل بالوصول إليها، بما يشمل البريد الإلكتروني والتقويم وخدمات الدفع والصحة والتسوق، فيما يعمل «ميوز» عبر جهاز افتراضي سحابي يتيح له إنجاز المهام في الخلفية.

غير أن إطلاق الوكيل يثير مخاوف أمنية تتعلق بوصوله إلى بيانات حساسة، إذ أظهرت منشورات داخلية، وفقاً لـ«رويترز»، أن موظفين اختبروا الأداة أبلغوا عن إخفاقات في تنفيذ بعض المهام وتحميل معلومات حساسة من دون إذن، فضلاً عن ثغرات أتاحت لأحد الوكلاء الوصول إلى صور شخصية على «آي كلاود» رغم إجراءات الحماية.