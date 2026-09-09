"الصحة العالمية": نقص الكوادر والتمويل يعرقلان جهود مكافحة "إيبولا"

جنيف في 9 سبتمبر/ وام/ أكدت منظمة الصحة العالمية أن نقص الكوادر المؤهلة والتمويل يحد من جهود مكافحة فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية، في ظل امتداد انتشار المرض إلى ستة أقاليم خارج بؤرة بونيا.

ودعت المنظمة إلى تعزيز الدعم الدولي للتصدي لتفشي الوباء، مشددة على الحاجة إلى شركاء إضافيين للمساهمة في تشغيل مراكز العلاج وتقديم الرعاية الضرورية للمرضى.

وأشارت إلى توفير نحو 1400 سرير في 59 منشأة صحية، مع استمرار الحاجة إلى 1600 سرير إضافي، فضلاً عن تدريب نحو 9 آلاف من العاملين الصحيين وتأمين معدات الوقاية والإمدادات الطبية اللازمة.

وأكدت أن التشغيل الكامل لمراكز العلاج وتوفير الكوادر المؤهلة يشكلان عنصرين أساسيين لإنقاذ مزيد من الأرواح وتعزيز فرص احتواء تفشي المرض.