أستراليا تعتزم منح مستخدمي منصات التواصل التحكم في خوارزميات المحتوى

كانبرا في 9 سبتمبر/ وام/ تعتزم أستراليا منح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، خيارا للتحكم في الخوارزميات التي تحدد المحتوى الظاهر في صفحاتهم، بموجب تشريع مقترح أعلنت عنه الحكومة الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن التشريع سيلزم منصات التواصل بتوفير أدوات تمنح المستخدمين خيارا حقيقيا ومستداما بشأن المحتوى الذي يشاهدونه، وتحمل الشركات مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويهدف التشريع إلى حماية الأطفال من المحتوى الذي يروج لاضطرابات الأكل وكراهية النساء والجريمة والأفعال الخطرة والأضرار النفسية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتأتي الخطوة بعد إقرار أستراليا في ديسمبر الماضي قوانين تحظر على الأطفال دون 16 عاما امتلاك حسابات على كبرى منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إنستجرام وفيسبوك وتيك توك.

وقد تصل العقوبات بموجب تشريع "واجب الرعاية الرقمية" المقترح إلى 109.2 مليون دولار أسترالي (78.6 مليون دولار أمريكي)، فيما ستُلزم المنصات بإتاحة خيار للمستخدمين لتحديد نوع المحتوى الذي يظهر افتراضيا في صفحاتهم.