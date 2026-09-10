بلدية دبي تطلع على تقنيات البناء الحديثة في سنغافورة وتبرم شراكة مع هيئة التشييد

دبي في 10 سبتمبر/ وام / اطلع وفد بلدية دبي برئاسة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي خلال زيارة رسمية قام بها إلى سنغافورة على أبرز الممارسات العالمية في البناء والتشييد وتجارب هيئة البناء والتشييد التابعة لحكومة سنغافورة والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما اطلع الوفد الذي ضم قيادات تنفيذية وإدارية في البلدية على أحدث ممارسات توظيف التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري ومعايير تطوير وإدارة البنية التحتية للمدن الذكية وابتكار الحلول والسياسات الحضرية المستدامة التي تركز على تعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمعات.

ووقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون إستراتيجية مع "BCAI" التابعة لهيئة البناء والتشييد لبناء القدرات وتبادل المعرفة في مجال المباني الخضراء وأساليب البناء الحديثة والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع البناء والتشييد.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم برامج تدريبية وزيارات ميدانية متخصصة إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات السنغافورية ومشاريع التطوير الإستراتيجية في إمارة دبي والارتقاء بمسارات تبادل أفضل الممارسات والسياسات في قطاع البناء وتقييم المشاريع والمباني في دبي.

وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة أن الشراكة المتواصلة بين إمارة دبي وسنغافورة تعكس الرؤية المشتركة للجانبين في توسيع مجالات وآفاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال معالية إن الزيارة محطة مهمة لبلدية دبي لترسيخ التميز والريادة في الممارسات البلديّة من خلال تعزيز التعاون الدولي ونقل أفضل التجارب الحضرية في العمل البلدي، مؤكداً الحرص على الاطلاع على أحدث ما توصل إليه الشركاء عالميًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة وتطوير قطاع البناء والتشييد وتطبيق أنظمة التوأم الرقمي للمدن وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يدعم توجهات بلدية دبي نحو تطوير قطاع البناء والتشييد في الإمارة وجعله أكثر ذكاءً وتقدمًا وتنافسيةً عالميًا.

وأضاف : هدفنا من هذه الزيارة والشراكات إلى تعزيز نهجنا في الانفتاح والتواصل مع أفضل مدن العالم والمراكز الحضرية الرائدة لنقل وتبادل الخبرات والتجارب واستشراف مستقبل التنمية المستدامة للمدن لتعزيز جودة الحياة وإبراز مكانة دبي كمعيار عالمي في تصميم مدن المستقبل وإداراتها ونقل تجربتها وتأثيرها إلى العالم بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة ويدعم مستهدفات رؤية دبي لتكون أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وضمن أجندة الزيارة شارك الوفد برئاسة معالي مروان أحمد بن غليطة في "أسبوع البيئة المبنية الدولي 2026 - IBEW" والذي ركّز على استعراض محاور وتحولات رئيسة في قطاع البناء والتشييد لاسيما تطوير الإنسان وتسريع تبني الذكاء الرقمي وتحقيق الاستدامة.

ويعد "IBEW" المنصة الدولية الأكثر شمولًا التي تجمع الجهات الحكومية والمطورين وشركات التكنولوجيا والمتخصصين لاستعراض مستقبل قطاع البناء والبيئة المبنية حيث يتميز بدعم حكومي وتقني متخصص ونوعي يركز على مستقبل القطاع ويستقطب أكثر من 14 ألف مشارك وزائر وما يزيد على 1,300 خبير وقيادي.

إلى جانب ذلك زار الوفد المعرض المصاحب للمؤتمر للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في قطاع البناء والتشييد والتعرف على الشركات العالمية المتخصصة بما تقدمه من ابتكارات وتقنيات متقدمة وبحث فرص التعاون والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وعقد الوفد لقاء مع مسؤولي هيئة البناء والتشييد - BCA International لتبادل الخبرات حول إستراتيجية سنغافورة المستقبلية لقطاع البناء والتشييد بما يشمل رفع الإنتاجية واستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة في أنظمة البناء والتفتيش والأنظمة والتشريعات والتحكم في تكاليف البناء والاستدامة والتحول الرقمي إلى جانب الاطلاع على تجربة سنغافورة في البناء المعياري المسبق والوحدات الحجمية "PPVC" واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات مراقبة السلامة إضافةً إلى بحث فرص التعاون المؤسسي وتفعيل مجالات الشراكة مع بلدية دبي.

وخلال الزيارة أجرى وفد بلدية دبي جولة ضمن المقر الإقليمي ومركز البحث والابتكار التابع لشركة "كاجيما" اليابانية في آسيا والمحيط الهادي والذي يقع في تشانغي بيزنس بارك ويضم المبنى مختبرًا حيًا لاختبار أحدث تقنيات البناء قبل تطبيقها في العالم يشمل خمس مجالات رئيسة هي الروبوتات وأتمتة أعمال البناء والتقنيات الرقمية والتوأم الرقمي وإدارة المباني الذكية.

كما اطلع الوفد على مشاريع "United Tec Construction" التي تنفذ باستخدام تقنيات البناء المعياري والوحدات الحجمية مسبقة الصنع "PPVC" بهدف الاطلاع على التطبيق الفعلي لهذه المنظومة من مرحلة التصنيع وحتى النقل والتركيب في الموقع وعلى سرعة التنفيذ وضبط الجودة والسلامة وتقليل العمالة والمخلفات ومدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات في المشاريع والمباني المرتفعة في دبي.

وشملت الزيارة أيضا زيارة مبنى "Avenue South Residence Modular Construction" ومبنى "Residence Modular Construction" اللذين يعتمدان تقنيات البناء المعياري المتقدم والمستدام.