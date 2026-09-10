الأمين العام للأمم المتحدة يقرع جرس السلام ويحث القادة على الاستثمار العاجل فيه

نيويورك فيى 10 سبتمبر/ وام / دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في السلام، وإنهاء الحروب والنزاعات، مؤكدا أن السلام ليس إنجازا سلبيا، وإنما يتطلب عملا دؤوبا وإجراءات ملموسة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش اليوم الأربعاء، خلال إفتتاحه لمراسم قرع جرس السلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت شعار "الاستثمار في السلام: من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم"، مذكرا الحاضرين للمراسم من سفراء ومسؤولين وعاملين أمميين، بأن صوت جرس السلام يذكر العالم كل عام بأهم وأخطر مهمة تقوم بها الأمم المتحدة والمتمثلة في في بناء السلام.

وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء تراجع العمل الدولي من أجل السلام، مشيرا إلى أن العنف والانقسامات والنزاعات المتصاعدة حاليا، في وقت يغيب فيه الحوار والتضامن اللازمان للتوصل إلى حلول، يعزز من تمزق المجتمعات ومعاناة الناس.

وقال إنه في الوقت الذي تفشل فيه الحكومات في تحقيق السلام، يقدم الناس في مختلف أنحاء العالم نموذجا آخر، من خلال الجهود التي يبذلها المتطوعون والمدافعون عن السلام وقادة المجتمع المدني وحفظة السلام وصانعو السلام، عبر رفع أصواتهم، وتجسير الانقسامات، والمساهمة في رأب الصدع داخل المجتمعات، موضحا بأن جهود السلام مهما كانت كبيرة أم صغيرة، تجسد شعار اليوم الدولي للسلام لهذا العام والمتمثل في عنوانه.

كما دعا قادة العالم إلى الوقوف إلى جانب دعاة السلام، واتخاذ إجراءات عملية، والاستثمار في الحلول، وبذل الجهود الصعبة اللازمة لبناء سلام دائم ومستدام.وختم غوتيريش بيانه ببالتذكير بأن هذه ستكون المرة الأخيرة التي يقرع فيها جرس السلام بالمنظمة الدولية لإنتهاء ولايته مع نهاية العام، مؤكدا نيته مواصلة الوقوف إلى جانب دعاة السلام في مختلف أنحاء العالم.