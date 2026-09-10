الجامعة العربية تدعو لتوطين ثقافة العمل التطوعي

القاهرة في 10 سبتمبر/ وام / نظمت جامعة الدول العربية بالقاهرة الحدث العربي رفيع المستوى حول "تنفيذ استراتيجية القمة العربية لتعزيز العمل التطوعي"، بالتزامن مع الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لعام 2026 تحت عنوان "قياس العمل التطوعي وإبراز قيمته".

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها، إن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، التي اعتمدها القادة العرب خلال القمة العربية الحادية والثلاثين عام 2022، كوثيقة استرشادية لدعم إدماج العمل التطوعي في السياسات والخطط الوطنية.

وأضافت أن تقرير حالة التطوع في العالم لعام 2026، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، يعد أحد التقارير الرئيسية في مجال التطوع، ويركز إصداره الحالي على قياس قيمة العمل التطوعي وإبراز أثره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، مشيرة إلى أن إطلاقه إقليميا يتيح الاطلاع على الجهود الدولية ونقل الخبرات في هذا المجال، وتتسق توصياته مع التوجهات العامة للاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية، وممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والاتحاد العربي للعمل التطوعي، واتحاد الغرف العربية ممثلا عن القطاع الخاص، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي.

ودعا المشاركون إلى تقديم الدعم الفني اللازم للدول الأعضاء لتوطين الإستراتيجية ضمن سياساتها وخططها الوطنية في مجال العمل التطوعي، وتعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ودعم دور المتطوعين والمؤسسات العاملة في هذا المجال، إلى جانب مؤسسات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

كما طالب المشاركون مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبرنامج الأمم المتحدة والشركاء بإعداد تقرير عربي يرصد حالة وواقع التطوع في المنطقة العربية، بما يسهم في وضع رؤى لمواجهة التطورات وتنسيق تحركات مختلف الأطراف للتعامل مع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

-سر-.