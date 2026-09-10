باريس سان جيرمان يستهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على سلوفان براتسيلافا

عواصم في 10 سبتمبر/ وام/ استهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مشواره في الموسم الجديد بالفوز على سلوفان براتسيلافا السلوفاكي 6-1 في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة الدوري من البطولة.

وبهذه النتيجة وضع باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط في رصيده.

كما فاز أرسنال الانجليزي، وصيف النسخة الماضية من البطولة، على نابولي الايطالي 1-0، في ملعب سان باولو.

وبهذه النتيجة وضع أرسنال أول ثلاث نقاط في رصيده.

كما فاز أيضا ليفربول الانجليزي على أتلتيكو مدريد الاسباني 2-1، وفاز سبورتنج لشبونة البرتغالي على غلطة سراي التركي 3-1، ليضع كل منهما أول ثلاث نقاط في رصيده.