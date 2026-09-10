الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

نيويورك في 10 سبتمبر /وام/ أغلقت الأسهم الأمريكية ⁠على انخفاض ،يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار

للبرميل، في حين تراجعت أسهم شركة أبل وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات التضخم الحاسمة المتوقعة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

و تراجع المؤشر "ستاندرد ⁠اند بورز 500" بمقدار 36.36 نقطة ما يعادل 0.47 بالمئة إلى 7637.16 نقطة، ونزل المؤشر "ناسداك المجمع" 164.77 نقطة أو ​0.62 بالمئة إلى 26256.64 نقطة، وهبط المؤشر "داو جونز ⁠الصناعي" 403.65 نقطة أو 0.76 بالمئة إلى 52382.42 نقطة.

-خلا-