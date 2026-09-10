"أبل" تدخل سباق الهواتف القابلة للطي بـ"آيفون دوو"

واشنطن في 10 سبتمبر /وام/ كشفت أبل ،يوم الأربعاء، النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي "⁠آيفون دوو" ، في خطوة تراهن فيها على تصميمه ووعودها بحماية خصوصية البيانات لتتفوق على منافسين يبيعون هواتف قابلة للطي منذ سنوات.

ويتميز الهاتف "آيفون دوو" بحجم وشكل يشبه جواز السفر بحواف مستديرة ، ويمكن فتحه ليصبح شاشة أفقية عريضة 7.6 بوصة (19

سنتيمترا) يمكن مشاهدتها أيضا في الوضع الرأسي ، وتوجد شاشة واحدة أصغر حجما في الجزء الأمامي عندما يكون الهاتف مطويا. وأعلنت الشركة أنه عند ​فتحه، يصبح أنحف هاتف أنتجته أبل.

وذكر الرئيس التنفيذي الجديد لأبل جون تيرنوس أن " آيفون دوو" صمم لتقديم تجربة تشبه آيباد في جهاز بحجم الجيب، من خلال مفصلة مصممة خصيصا وشاشتين بنسبة عرض إلى ارتفاع متسقة وهيكل جديد من التيتانيوم.

وقدمت أبل "آيفون دوو" باعتباره ⁠جهازا للإنتاجية في الأعمال، وعرضت كيفية إدارة مكالمات زووم بمشاركة عدة أشخاص ومنظور أوسع لتطبيق ما يعرف بـ "المراسلة سلاك"، وستدعم الشاشة الأكبر للهاتف فتح عدة نوافذ للتطبيقات في آن واحد، في ⁠خطوة تستهدف الإنتاجية طبقتها أبل في بعض أجهزة آيباد.

وذكرت أبل ان "آيفون دوو" سيعمل بشريحة " إيه.20 برو" لتشغيل شاشتيه، إلى جانب شريحة مودم جديدة من طراز "سي.2 " صممتها الشركة، في إطار ابتعادها عن ⁠شرائح بيانات الاتصال اللاسلكي من كوالكوم. ويدعم بطارية تكفي للاستخدام المختلط للشاشتين لمدة 24 ساعة، ويمكن شحنها إلى 50 بالمئة في نحو 20 دقيقة.

وتتوقع شركات أبحاث مثل "إنترناشونال داتا كوربوريشن" أن تبيع أبل كل هواتف ⁠آيفون القابلة للطي التي يمكنها إنتاجها، وأن تستحوذ

على 40 بالمئة من ​هذه السوق المربحة والمحدودة بحلول نهاية العام المقبل.

-خلا-