الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى منذ يوليو الماضي

لندن في 10 سبتمبر /وام/ تراجعت الأسهم الأوروبية ،يوم الأربعاء ، إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر بعد أن تخطت أسعار النفط الخام عتبة 100 دولار للبرميل،الأمر الذي ساهم في زيادة المخاوف إزاء التضخم وتقلص الرغبة في المخاطرة.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.4 بالمئة إلى 640.41 نقطة، مسجلا أدنى ​مستوياته منذ أواخر يوليو الماضي. وشهدت معظم البورصات في القارة الأوروبية انخفاضا حادا في التداولات. وكان قطاع الطاقة ​هو القطاع الوحيد الذي سجل ⁠أداء إيجابيا، إذ زاد 0.3 بالمئة، في حين تراجعت جميع القطاعات الرئيسية الأخرى.

-خلا-