العراق يخطط لرفع صادرات النفط عبر سوريا وتركيا إلى مليون برميل يومياً

بغداد في 10 سبتمبر /وام/ أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد ،يوم الاربعاء، أن بلاده وضعت خطة مستقبلية لزيادة الطاقة التصديرية بالأنابيب عن طريق سوريا وميناء جيهان التركي لتتجاوز المليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الوزير محمد قوله ان بلاده تصدر حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا .

ويصدر العراق حاليا جزءا قليلا من منتوجه النفطي من كركوك وكردستان عبر الأنابيب الى تركيا ، إلا انه يعمل على مد خط أنابيب من البصرة الى منطقة "فيشخابور" الحدودية مع تركيا ومنها الى ميناء جيهان التركي فيما يتفرع خط منه عند مدينة حديثة لنقل النفط الى سوريا.