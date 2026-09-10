وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان مستجدات المنطقة

المنامة في 10 سبتمبر /وام/ بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبدالعاطي مستجدات الاوضاع الراهنة في المنطقة.

و ذكرت وكالة أنباء البحرين ان الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي ،يوم الأربعاء، الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد والتوتر بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وتم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين بمختلف المجالات في ظل الحرص المتبادل على تنميتها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

-خلا-