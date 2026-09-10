وزير الخارجية العماني يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة مساعي خفض التصعيد

مسقط في 10 سبتمبر /وام/ بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ،يوم الأربعاء ،الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف المؤاتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية ،أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه البوسعيدي من غوتيريش جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية.

وأشاد غوتيريش بالدور البناء الذي تضطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر ،مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية.

من جانبه أكد الوزير البوسعيدي أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

-خلا-