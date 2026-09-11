زفيريف وخاتشانوف إلى نصف نهائي أميركا المغتوحة للتنس





نيويورك في 10 سبتمبر / وام /تواصلت اليوم منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، خلال الساعات الماضية، حيث شهدت منافسات فردي الرجال والسيدات تأهل عدد من أبرز اللاعبين واللاعبات إلى الدور نصف النهائي.

وفي منافسات فردي الرجال، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد فوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندسخيلب بثلاث مجموعات دون رد 6-2 و7-5 و6-1 .

وسيلتقي زفيريف في نصف النهائي مع الروسي كارين خاتشانوف، الذي تأهل بدوره إلى المربع الذهبي .

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي الأميركي بن شيلتون مع مواطنه فرانسيس تيافو، ما يضمن وجود لاعب أميركي في المباراة النهائية .

وعلى صعيد منافسات السيدات، اكتمل عقد الدور نصف النهائي بعدما حجزت الأمريكية كوكو جوف والكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطاقتي التأهل من ربع النهائي.

وتلتقي في نصف النهائي كوكو جوف وإيلينا ريباكينا لحجز المقعد الثاني في المباراة النهائية، فيما تلتقي في المواجهة الأخرى البيلاروسية أرينا سابالينكا مع الأمريكية جيسيكا بيجولا .

وكانت سابالينكا، حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالمياً، قد تأهلت إلى نصف النهائي للمرة السادسة على التوالي، بعد فوزها على بطلة ويمبلدون ليندا نوفسكوفا بنتيجة 7-6 و3-6 و7-6 .