تأسيس تحالف دولي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني العابر للحدود

نانجينغ في 11 سبتمبر/ وام/ أعلنت الصين، الخميس، تأسيس تحالف دولي لمكافحة الاحتيال العابر للحدود عبر الاتصالات والفضاء الإلكتروني، وذلك بمبادرة من الحكومة الصينية.

ويهدف التحالف، الذي عقد مؤتمره التأسيسي في مدينة ليانيونقانغ شرقي الصين، إلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون لمواجهة الاحتيال العابر للحدود والجرائم المرتبطة به.

وشارك في المؤتمر، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، ممثلون عن 46 دولة مؤسسة و34 دولة مراقبة، إضافة إلى أربع منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية.