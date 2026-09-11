المراكز الأفريقية: إيبولا ينتشر بسرعة خارج بؤرة تفشيه في شرق الكونغو

كنشاسا في 11 سبتمبر/ وام/ قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أسرع تفشٍ لوباء إيبولا على الإطلاق في شرق الكونغو ينتشر بسرعة خارج بؤرته الرئيسية.

وأوضحت المراكز، خلال إحاطتها الأسبوعية، أن أعداد الإصابات والوفيات الجديدة تراجعت في إقليم إيتوري، بؤرة التفشي، خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها ارتفعت بشكل حاد في إقليمي شمال كيفو وأوت-أويلي المجاورين.

ووفق أحدث أرقام حكومية صدرت الخميس، تم تسجيل 6843 إصابة، بينها 3310 حالات وفاة. وسجل إقليم إيتوري أكثر من 5400 إصابة، فيما تجاوزت الإصابات في شمال كيفو ألف حالة منذ إعلان تفشي المرض في مايو الماضي.