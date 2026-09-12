الشارقة بطلا لكأس الاتحاد لكرة الطاولة

دبي في 11 سبتمبر/وام/ توج نادي الشارقة بلقب بطولة كأس الاتحاد لكرة الطاولة أولى بطولات الموسم لاتحاد اللعبة، بعد فوزه اليوم على النصر في المباراة النهائية 3-0 والتي أقيمت اليوم في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

وبدأت المباراة بفوز لاعب الشارقة للشباب أحمد سعيد المسيبي على لاعب النصر عبد الله الحواي، ثم فوز لاعب نادي الشارقة للناشئين محمد سعيد المسيبي، على لاعب النصر يوسف الحواي، فيما أنهى اللقاء لاعب الشارقة "رجال"، باتور بيروفيتش بالفوز على لاعب النصر مهدي مادينكان.

وتوج الفريق الفائز راشد عبد الحميد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مدير المنتخبات الوطنية.