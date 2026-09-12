البحرين تدين المخطط الإجرامي لتهريب أشخاص بطرق غير مشروعة عبر حدود الإمارات

المنامة في 11 سبتمبر/وام/ أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإجرامي لتهريب أشخاص ومطلوبين أمنيًا بطرق غير مشروعة عبر حدود دولة الإمارات وثمنت كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات في إحباط المخطط الآثم، وضبط المتورطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات قانونية وأمنية لصون سيادتها وحماية حدودها وحفظ أمنها واستقرارها، انطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلٌ لا يتجزأ، متمنيةً لدولة الإمارات وشعبها دوام الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

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