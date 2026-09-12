هبوط أسعار النفط و "برنت" عند 104.61 دولار للبرميل

نيويورك في 12 سبتمبر /وام/ تراجعت أسعار النفط يوم ⁠الجمعة لكن سعر الديزل في الولايات المتحدة سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق بظل تأجيج المخاوف من تعطل مطول في الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.02 دولار بما يعادل 2.81 بالمئة لتسجل 104.61 دولار للبرميل عند التسوية، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.43 دولار أو 2.37 بالمئة إلى 100.05 دولار للبرميل. ووصل الخامان في وقت سابق من الجلسة

لأعلى مستوى منذ منتصف مايو .

و في سياق متصل أفادت خدمة "جاز بادي" لتتبع أسعار الوقود بأن متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة تجاوز ​ستة دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك في ظل تقلص الإمدادات .

-خلا-