وزيرا خارجية البحرين و عُمان يبحثان المستجدات الإقليمية

المنامة في 12 سبتمبر /وام/ بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني مع نظيره العماني السيد بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي يوم الجمعة آخر المستجدات الإقليمية.

و ذكرت وكالة أنباء البحرين ، أن الجانبين بحثا الجهود المبذولة لاعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بما يصون أمن وسلامة الممرات المائية وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويحفظ مصالح دول المنطقة والعالم ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الاتصال أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين وسبل تطويرها على جميع المستويات لما من شأنه الارتقاء بها إلى آفاق أشمل خدمة للمصالح والأهداف المشتركة. كما ناقشا أوجه التنسيق والتشاور المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان خلال عضوية المملكة غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

-خلا-