"أنثروبيك" تدعو إلى إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بسبب مخاطرها على البشر

واشنطن في 13 سبتمبر/ وام/ دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، إلى إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، محذرا من تصاعد المخاطر الجسيمة التي قد تهدد البشر.

وقال أمودي، في تدوينة نشرها السبت، إن إبطاء التطوير لا يعني وقف تدريب النماذج أو التقدم التقني، بل إتاحة الوقت الكافي للشركات لمواءمة هذه النماذج وتأمينها، وإخضاعها لتقييمات مستقلة من جهات خارجية.

وأضاف أن إبطاء وتيرة التطوير لمدة عام أو عامين، قبل بلوغ النماذج مستويات حرجة من القدرات، من شأنه إتاحة الوقت لتعزيز مواءمة الذكاء الاصطناعي مع أهداف البشر وقيمهم، بما قد يحد بشكل كبير من مخاطر وقوع أخطاء جسيمة.

وأكد أمودي أن بعض الإجراءات يمكن للشركات اتخاذها بصورة منفردة، فيما تتطلب إجراءات أخرى تنسيقا بين شركات القطاع والحكومات في مختلف أنحاء العالم.