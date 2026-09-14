عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية

أبوظبي في 14 سبتمبر / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.

واستعرض سموه ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.