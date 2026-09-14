الألماني زفيريف يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 14 سبتمبر/وام/ توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، عقب تغلبه على الأمريكي الشاب بن شيلتون، مساء الأحد ، في المباراة النهائية للمسابقة، المقامة على الملاعب الصلبة.

وأحرز زفيريف، المصنف الثاني عالميا والأول في المسابقة، لقبه الثاني في مسابقات جراند سلام، عقب تغلبه على شيلتون بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 (7 / 2) و5 / 7 و6 / 2، في اللقاء الذي جرى على ملعب (آرثر آش) بمدينة نيويورك الأمريكية.

وعقب فوزه في اللقاء، الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة، بات زفيريف أول لاعب ألماني يتوج بلقب فلاشينج ميدوز منذ 37 عاما، وتحديدا منذ فوز مواطنه بوريس بيكر بالمسابقة عام 1989.

-خلا-