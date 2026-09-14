فوز أتلتيكو مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

مدريد في 14 سبتمبر /وام/ فاز فريق أتلتيكو مدريد على مضيفه ريال سوسيداد 3 - 0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. بهذا الفوز رفع أتلتيكو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

و ضمن منافسات الدوري تعادل فريق ديبورتيفو لاكورونيا مع مضيفه خيتافي 1-1 . ورفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف إشبيلية الرابع وبنفس الفارق خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الثالث، فيما رفع خيتافي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

كما فاز فريق برشلونة 4-2 على مضيفه ليفانتي . و بهذه النتيجة يتصدر برشلونة الدوري الاسباني ، متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد أقرب منافسيه.

-خلا-