رئيس الوزراء القطري يستعرض مع وزير خارجية الكويت المستجدات الإقليمية

الدوحة في 14 سبتمبر /وام/ استعرض الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في اتصال هاتفي ، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرخارجية دولة الكويت آخر المستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا " أنه جرى خلال الاتصال، يوم الأحد، بحث الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

-خلا-