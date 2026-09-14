جيش مالي يستهدف مسلحين في عدة مناطق

باماكو في 14 سبتمبر /وام/ أعلن الجيش المالي ، يوم الأحد، القضاء على عدد من "العناصر الإرهابية" كانوا على متن دراجات نارية جنوب غربي مدينة ديورا، في إطار عمليات جوية وبرية متواصلة ضد الجماعات المسلحة في وسط البلاد.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان، أنه بالتعاون مع شركائها، نفذت ضربات دقيقة استهدفت قاعدتين تضمّان معدات عسكرية وعتاداً لوجستياً في ضواحي بلدة وان بمنطقة سان. كما أعلنت استهداف مسلحين ومواقع عسكرية في محيط مدينة كيدال وشمالها، إضافة إلى ضرب مواقع جنوب شرقي منطقة ويليسيبيغو و تدمير معدات حربية ودراجات نارية.

-خلا-