الفجيرة للثقافة والإعلام تشارك في معرض أبوظبي للكتاب

الفجيرة في 14 سبتمبر / وام / عرضت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في جناحها بالدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب مجموعة من إصداراتها الجديدة وإصدارات دار راشد للنشر، تعكس تنوع المشهد الثقافي والإبداعي في إمارة الفجيرة، إلى جانب تنظيم برنامج ثقافي يتيح التواصل مع الكتّاب والقراء وتبادل الخبرات مع دور النشر والمؤسسات الثقافية.

وأكد سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن المشاركة السنوية في المعرض تمثل فرصة للتعريف بالإنتاج الثقافي المحلي، والاطلاع على أحدث الإصدارات وتطورات صناعة النشر، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الثقافية العربية والدولية.

وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم محتوى معرفي وإبداعي متنوع، يسهم في دعم حركة النشر وتعزيز حضور الكتاب المحلي، مؤكداً أهمية المعرض بوصفه منصة دولية للحوار والتواصل بين الثقافات.

كما نظمت الهيئة جلسة حوارية بعنوان «الجمع الميداني للتراث ودوره في توثيق الكتاب»، ناقشت أهمية الجمع الميداني في توثيق الذاكرة الشعبية وحفظ الموروث، وتحويل الروايات والعادات والممارسات التراثية إلى مصادر معرفية تسهم في إثراء المحتوى الثقافي ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وتشمل الإصدارات المعروضة أعمالاً في الأدب والطفل والتراث والبيئة، من بينها «حين همست الشجرة»، و«أرض بين القلوب»، و«واحة الغد»، و«كتاب الضغوة»، إلى جانب إصدار دار راشد للنشر «راشد وكنز الوفرة»