دوري أبطال آسيا 2 ينطلق غدا بمشاركة الجزيرة والوحدة

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ تنطلق غدا مباريات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، والتي يمثل الكرة الإماراتية فيها كل من الجزيرة والوحدة.

ويلتقي غدا الجزيرة مع فريق غولغوهار سيرجان الإيراني في استاد هيستور المركزي، بطاجيكستان الساعة 5:45 مساء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويتطلع الجزيرة المتألق محليا في مسابقة الدوري الإماراتي إلى الوصول لأبعد نقطة في البطولة القارية بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين.

وفي يوم الأربعاء يحل فريق الكويت الكويتي ضيفا على الوحدة في استاد آل نهيان، الساعة8 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويمتلك الوحدة خبرة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة خلال موسم 2025-2026، اذ يأمل في تحقيق الفوز أمام الكويت، الذي توج بلقب دوري التحدي الآسيوي الموسم الماضي.