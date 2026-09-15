الجامعة العربية تدعو لتعزيز الاستثمار في الأرصاد الجوية

القاهرة في 14 سبتمبر /وام/ دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للأرصاد الجوية وتطوير نظم الإنذار المبكر والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات، بما يسهم في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وحماية الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية، الذي يقام هذا العام تحت شعار "استثمارنا في الأرصاد الجوية.. استثمار في مستقبل آمن".

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أهمية دعم الابتكار والتدريب والتعاون العربي والإقليمي والدولي لتحسين دقة التنبؤات الجوية.

وحذر من تصاعد مخاطر الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة وموجات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على القطاعات الحيوية في الدول العربية، خصوصا الدول المتأثرة بالنزاعات.

وأكد أن الجامعة العربية تواصل جهودها لدعم الدول العربية في تطوير أنظمة الرصد والتنبؤ وإدارة معلومات الطقس والمناخ، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون العلمي والدولي، بما يدعم التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر أمنا للأجيال القادمة.