خبراء عرب يبحثون تعزيز التكامل في قطاع الطاقة

القاهرة في 14 سبتمبر /وام/ بحث خبراء الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية تعزيز التكامل العربي في هذا القطاع، وتطوير التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وتحديث الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك السابع للجنتي خبراء الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ووافق الاجتماع على اعتماد اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء تمهيدا لعرضها على دورته المقبلة، كما ناقش سبل تمويل تحديث الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وبحث دور الشبكة العربية للهيدروجين النظيف في تنسيق الجهود العربية للاستفادة من تقنيات الهيدروجين ودعم استدامة قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما وافق الاجتماع على إقامة الدورة الثامنة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بإحدى الدول العربية خلال عام 2027، والتحضير للدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة، إلى جانب استعراض التحضيرات لعقد المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ليبيا.