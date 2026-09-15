الرئيس السوري أحمد الشرع المتحدث الرئيسي أمام قمة الإعلام العربي 2026

دبي في 15 سبتمبر/وام/ كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن مشاركة فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، متحدثاً رئيسياً لهذه الدورة، وهي الأكبر في تاريخ الحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة العربية، والذي يحظى برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تأتي هذه المشاركة ضمن جلسة حوارية رئيسية أفردتها القمة لفخامته ضمن الافتتاح الرسمي لأول أيام القمة التي تُنطلق غداً (الثلاثاء) وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري.

وتضفي مشاركة فخامة الرئيس السوري ثقلاً نوعياً للقمة، التي تجمع تحت سقف واحد نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكُتّاب والمفكرين، وأبرز صُنّاع المحتوى والمؤثرين والخبراء والأكاديميين المعنيين بقطاع الإعلام من المنطقة والعالم، والذين تجمعهم القمة في دبي لمناقشة مختلف العوامل المؤثرة في مستقبل الإعلام والاتصال الاستراتيجي.

يأتي الحوار مع فخامة الرئيس الشرع، من خلال المحفل الإعلامي الأبرز عربياً، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات عميقة التأثير، وسط تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة، إذ تستعرض القمة ضمن المنتديات الثمانية المتخصصة المندرجة تحت مظلتها، أهم المؤثرات التي من شأنها تشكيل ملامح الإعلام العربي في المرحلة المقبلة، و كذلك دور الإعلام في تعزيز الوعي العام وتحديد بوصلة التعامل الأمثل مع التطورات الإقليمية والعالمية المحيطة، لاسيما من منظور صُنّاع القرار.

وقد أعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن بالغ ترحيبها بمشاركة فخامة الرئيس أحمد الشرع، مؤكدةً أن هذه المشاركة تمنح القمة بعداً استراتيجياً مهماً، وتؤكد مكانتها منصة إقليمية محورية للقاء قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين الحكوميين بالقائمين على قطاع حيوي شديد التلامس مع حياة الناس والتأثير في وعيهم وتشكيل قناعاتهم، وهو قطاع الإعلام.

وقالت معاليها: "نتشرف باستضافة فخامة الرئيس أحمد الشرع في قمة الإعلام العربي 2026، وهذه المشاركة النوعية بالغة الأهمية بما لها من قيمة كفرصة نموذجية للاستماع إلى آراء وأفكار فخامته حول العديد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل سورية وكذلك المنطقة".

يُذكر أن الدورة الرابعة والعشرين لقمة الإعلام العربي هي الأكبر في تاريخ القمة سواء من ناحية عدد الجلسات والذي سيربو على 175 جلسة أو عدد المتحدثين الذي يزيد على 400 متحدث من أبرز القيادات والوجوه الإعلامية والخبراء في مختلف مجالات الإعلام الجديد، وذلك من خلال ثمانية منتديات متخصصة تضمها القمة التي تحتفي كذلك بالتميز الإعلامي من خلال 3 جوائز مهمة هي جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي للشباب، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وتتطرق الأجندة المكثفة للقمة في هذه الدورة إلى العديد من الموضوعات المعنية بالتطورات الرئيسية المؤثرة على قطاع الإعلام ومستقبله، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والتقنيات الناشئة، وصناعة المحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبث المرئي والمسموع، والصحافة، والعلاقة المتغيرة بين الإعلام والجمهور والأنماط الإعلامية الجديدة التي أثمرها التطور التكنولوجي السريع، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.