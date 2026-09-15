"نيرفانا القابضة" توسع حضورها العالمي وتؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة

دبي في 14 سبتمبر/وام/ أكدت نيرفانا القابضة أن قطاع السياحة يشهد تحولات متسارعة في ظل تغير احتياجات المسافرين وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ..مشيرة إلى أهمية تطوير برامج وتجارب سياحية تتناسب مع اختلاف الوجهات والمواسم والأسواق والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل البيانات وتسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة الخدمات.

وقال عمر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال سوق السفر العربي 2026 إن الشركة بدأت مسيرتها في أبوظبي عام 2007 وتمكنت منذ ذلك الحين من التوسع في مختلف إمارات الدولة ليصل عدد فروعها اليوم إلى نحو 40 فرعا داخل الإمارات إضافة إلى مكاتب دولية في الأردن ومصر والسعودية وإنجلترا والولايات المتحدة مع خطط للتوسع في إسبانيا واليونان وألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العلي أن الإمارات تمتلك مقومات متنوعة تجعلها قادرة على تلبية احتياجات السائح من مختلف الأسواق العالمية سواء في السياحة الترفيهية أو الرياضية أو العلاجية أو تجارب المطاعم والضيافة.