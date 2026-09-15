رئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة كريستوف زخيا ألكسيس سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وقلد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، سعادته الوسام خلال اللقاء الذي جرى في مكتب وزارة الخارجية بدبي، مثنيا على دور سعادته وجهوده في تعزيز ثقافة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية.

من جانبه أعرب سعادة كريستوف زخيا ألكسيس سفير الكرسي الرسولي عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مثمناً دور دولة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

كما أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.