"مايكروسوفت" تضع ضوابط جديدة لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت سيطرة البشر

واشنطن في 15 سبتمبر/ وام/ أصدرت شركة "مايكروسوفت" توجيهات جديدة لتنظيم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، تتضمن قيوداً تهدف إلى ضمان بقاء الإنسان في موقع السيطرة على هذه التقنيات، في ظل تنامي المخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الوثيقة، المؤلفة من 37 صفحة ونحو 15 ألف كلمة، تختصر نهجها في عبارة: "الإنسان أهم من الذكاء الاصطناعي".

وتضع الوثيقة عدداً من "الخطوط الحمراء" التي يحظر على المستخدمين والمطورين تجاوزها، تشمل منع المساعدة في الأعمال الخطرة، وحظر التلاعب والخداع والتواصل الخفي والمحتوى الضار.

وأكدت "مايكروسوفت" أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تتمتع بحقوق أو شخصية اعتبارية، وألا تُصمم بطريقة تتيح لها الخروج عن سيطرة البشر أو مستخدمي الأجهزة، مشددة على عدم تنفيذ أي مهمة يستلزم إنجازها انتهاك هذه المبادئ.

وتأتي هذه التوجيهات مع تزايد الدعوات إلى تعزيز تدابير السلامة وإبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عقب حوادث أثارت مخاوف بشأن مخاطرها.

وقالت "مايكروسوفت" إن نهجها لا يركز على التنافس لإنتاج نموذج ذكاء اصطناعي خارق متعدد الأغراض، بل على تطوير أنظمة مفيدة وآمنة، حتى وإن تطلب ذلك التضحية ببعض جوانب التعميم أو الاستقلالية أو القدرة.