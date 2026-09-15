"سبيس إكس" تطلق 3 أقمار اصطناعية للاتصالات

واشنطن في 15 سبتمبر/ وام/ أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية ثلاثة أقمار اتصالات اصطناعية تابعة لشركة «SES» إلى مدار الأرض المتوسط (MEO).

وأفادت الشركة بأن صاروخ «فالكون 9» انطلق من محطة «كيب كانافيرال» للقوة الفضائية بولاية فلوريدا، حاملاً الأقمار الثلاثة التابعة لمنظومة «O3b mPOWER».

وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض، حيث هبطت على سفينة مسيّرة في المحيط الأطلسي، بينما واصلت المرحلة العليا رحلتها ونشرت الأقمار الثلاثة بنجاح وفق الجدول الزمني.

ويبلغ وزن كل قمر من أقمار «O3b mPOWER» نحو 1700 كيلوجرام، وكانت «سبيس إكس» قد أطلقت جميع أقمار المنظومة عبر ست عمليات إطلاق بصاروخ «فالكون 9» منذ ديسمبر 2022.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة المدارية الـ107 لـ«سبيس إكس» خلال العام الجاري، منها 105 مهمات لصاروخ «فالكون 9» ومهمتان لصاروخ «فالكون هيفي».