الإمارات تُدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على أعيانٍ مدنيةٍ سعودية

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام / أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط، وأبها، والطائف, بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تسبّبت في إصابة عشرات المدنيين.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.