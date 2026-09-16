"الاتحاد للطيران" وقطارات الاتحاد تتعاونان لتعزيز منظومة النقل الجوي والبري في الدولة

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام / وقّعت "الاتحاد للطيران"، وقطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير تجربة سفر متكاملة وسلسة تجمع بين النقل الجوي والبري عبر السكك الحديدية في أنحاء الدولة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار والمقيمين والوصول إلى الوجهات المتنوعة في الإمارات.

وتجمع المذكرة التي تم توقيعها خلال سوق السفر العربي، بين اثنتين من أبرز شبكات النقل في الدولة، ضمن رؤية مشتركة لتطوير منظومة متكاملة للتنقل تدعم نمو قطاع السياحة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز وسائل النقل المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الجانبان عدداً من مجالات التعاون الهادفة إلى تسهيل تجربة السفر وتعزيز مكانة أبوظبي كبوابةً لاستكشاف مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتأتي في مقدمة هذه المجالات دراسة إمكانية تعزيز الربط بين مطار زايد الدولي ومحطة مدينة محمد بن زايد للركاب، من خلال خدمات حافلات مخصصة بما يسهم في انتقال الركاب بين المطار وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتعزيز سلاسة الرحلة وتكاملها بين وسائل النقل المختلفة.

كما تتيح الشراكة فرصاً لتطوير تجارب حجز متكاملة تجمع بين الرحلات الجوية والقطارات، إلى جانب خدمات الركاب في محطات القطارات، وتعزيز تجربة الرحلة من نقطة الانطلاق إلى الوجهة النهائية، بما يوفر تجربة سفر أكثر سلاسة وتكاملاً.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في "الاتحاد للطيران"، إن الناقلة تؤدي دوراً محورياً في استقبال ملايين الزوار في أبوظبي سنوياً، وإن الشراكة مع قطارات الاتحاد تعكس طموحاً مشتركاً لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة، لافتا إلى أن الجانبين سيتمكنان من خلال هذه الشراكة، من استكشاف فرص جديدة لربط السفر الجوي بالوجهات المختلفة في دولة الإمارات، بما يدعم نمو قطاع السياحة، ويوفر مزيداً من الراحة للمسافرين، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.

من جانبها، قالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في قطارات الاتحاد، إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة نقل وطنية متكاملة تواكب مسيرة التنمية الشاملة، وتدعم طموحاتها المستقبلية، انطلاقاً من أن مستقبل النقل يرتكز على تكامل مختلف وسائله التنقل، مشيرة إى ان قطارات الاتحاد تواصل منذ إطلاق خدمات قطارات الركاب هذا العام، تعزيز دور شبكة السكك الحديدية الوطنية في ربط مدن ومناطق الدولة، وتوفير تجربة تنقّل أكثر سلاسة للسكان والزوار.

وأضافت أن الشراكة مع الاتحاد للطيران خطوة إضافية نحو تعزيز التكامل بين قطاعي السكك الحديدية والطيران، بما يدعم نمو قطاع السياحة، والتنويع الاقتصادي، والتنمية المستدامة في الدولة.