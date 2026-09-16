ألمانيا وأمريكا تعززان تعاونهما الدفاعي والتسليحي

واشنطن في 16 سبتمبر/وام/ وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الثلاثاء، إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مشروعات التسلح.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان ، إن ألمانيا والولايات المتحدة تتفقان على أن التحديات الحالية في مجال السياسة الأمنية تتطلب قاعدة صناعية دفاعية قوية ومترابطة بشكل وثيق ومفيدة للطرفين على جانبي المحيط الأطلسي.

وأضاف البيان أن البلدين يمتلكان صناعات دفاعية قوية يمكن، بل وينبغي، أن تكمل إحداهما الأخرى بصورة أوثق في المستقبل في إنتاج منظومات الأسلحة الحديثة والمكونات والذخائر المعقدة.

وذكرت الوزارة أن إعلان النوايا يضع إطارا سياسيا للمشروعات المستقبلية، ويشمل تطوير المعدات الدفاعية وإنتاجها بموجب تراخيص وصيانتها. كما يهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد، ومراجعة القواعد المتعلقة بنقل التكنولوجيا، وتكثيف التعاون في مجال البحث والتطوير.

وقبل اجتماعه مع هيجسيث، أشار بيستوريوس إلى التعاون بشأن المقاتلة الشبح إف35- والإنتاج المقرر للصواريخ الموجهة الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي باتريوت في ألمانيا.

-خلا-